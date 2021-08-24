"У каждого теперь есть план "анти-Килиан". Это значит, что меня считают выдающимся игроком и просто звездой. Это требует от меня применения козырей. Мне это нравится. Я люблю вызовы.

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Во Франции не лучшая лига мира, но я всегда чувствовал ответственность за то, чтобы быть символом чемпионата и помогать ему расти. Профессиональные амбиции? Выиграть все", – цитирует Мбаппе Esquire.

Действующий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го, и нападающий не намерен его продлевать. По информации СМИ, главным претендентом на Мбаппе является Реал.

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