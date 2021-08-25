Французький гранд змушений вести переговори з "вершковими" через давню обіцянку, інформує Marca.

"У Франції не найкраща ліга світу", – Мбаппе розкрив свої амбіції

Мбаппе уклав усну угоду з Леонардо та Аль-Хелаїфі ще в 2017 році, коли лише переходив з Монако в ПСЖ. Згідно з нею, боси паризького клубу повинні будуть вести переговори з Реалом, якщо той звернеться щодо трансферу. Нещодавно такий момент настав, але ПСЖ готовий до останнього відстоювати свої інтереси – перша пропозиція мадридців у розмірі 160 млн євро була відхилена.

Нагадаємо, що через рік Мбаппе стає вільним агентом і матиме можливість самостійно вирішувати свою долю.

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