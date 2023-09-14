ПСЖ домовився з катарським Аль-Ахлі про трансфер Дракслера. Сам футболіст кілька днів тому категоричною відмовився змінювати клуб, посилаючись на сімейні причини, однак сьогодні різко передумав, повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

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Аль-Ахлі радісно сприйняв звістку та забронював медогляд для Юліана. Катарський клуб заплатить ПСЖ (який також перебуває у власності Катару) 20 мільйонів євро за глибокого резервіста, який в цьому сезоні не зіграв жодного матчу.

У Дракслера залишався рік контракту з ПСЖ. Німець приїхав у Париж шість років тому, однак важливим футболістом команди через постійні травми не став. Попередній сезон він провів у оренді в Бенфіці.