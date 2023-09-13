Полузащитник сборной Италии Марко Верратти перешел из ПСЖ в Аль-Араби, информирует официальный Твиттер саудовского клуба. Контракт рассчитан на 3 года – до лета 2026-го.

Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, итальянец обошёлся саудовцам в 45 миллионов евро. В новой команде 30-летний Верратти будет играть в футболке под 7-м номером.

ПСЖ закрыл трансфер опальной звезды в Катар

"Я был очень горд носить цвета ПСЖ более десяти лет, общаться с таким количеством великих игроков и выиграть 30 трофеев. Париж, клуб и его болельщики всегда будут занимать особое место в моем сердце. Я навсегда останусь парижанином", – прокомментировал свой уход Марко.

Верратти перешел в ПСЖ в 2012 году из Пескары. В футболке парижского клуба сыграл 416 матчей (второй показатель в истории ПСЖ) и выиграл 30 трофеев – абсолютный рекордсмен чемпионата Франции.