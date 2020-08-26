ПСЖ выбрал звездного фаворита на случай увольнения Тухеля – финал Лиги чемпионов не дает никаких гарантий немцу

ПСЖ может решиться сменить главного тренера даже после успешного сезона 2019/20.

Руководство французского гранда все еще сомневается в Томасе Тухеле, информирует Le10Sport.

Ланс – ПСЖ: Лига 1 перенесла поединок по просьбе Тухеля

ПСЖ уже подыскал звездную замену, если немецкий специалист таки покинет Парк де Пренс. Спортивный директор клуба Леонардо рассматривает вариант с приглашением Массимилано Аллегри, которого хорошо знает по совместной работе в Милане. Итальянец уже более года сидит без работы после ухода из Ювентуса.

Напомним, по итогам сезона 2019/20 ПСЖ забрал все трофеи на внутренней арене, но в финале ЛЧ уступил Баварии (0:1).

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів