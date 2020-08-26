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ПСЖ обрав зіркового фаворита на випадок звільнення Тухеля – фінал Ліги чемпіонів не дає жодних гарантій німцю

21:58 - Читать на русском
ПСЖ обрав зіркового фаворита на випадок звільнення Тухеля – фінал Ліги чемпіонів не дає жодних гарантій німцю
Томас Тухель / АР

ПСЖ може наважитися змінити головного тренера навіть після успішного сезону 2019/20.

Керівництво французького гранда все ще сумнівається у Томасі Тухелю, інформує Le10Sport.

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ПСЖ вже підшукав зіркову заміну, якщо німецький фахівець таки покине Парк де Пренс. Спортивний директор клубу Леонардо розглядає варіант із запрошенням Массімілано Аллегрі, якого добре знає за спільною роботою в Мілані. Італієць вже понад рік сидить без роботи після відходу з Ювентуса.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2019/20 ПСЖ забрав усі трофеї на внутрішній арені, але в фіналі ЛЧ поступився Баварії (0:1).

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Теги
Франція Массіміліано Массіміліано Аллегрі Томас Томас Тухель Леонардо Леонардо Араужо ПСЖ ПСЖ
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