Ланс – ПСЖ: Лига 1 перенесла поединок по просьбе Тухеля

Поединок Ланс – ПСЖ перенесено з субботы 29 августа на четверг 10 сентября, сообщает RMC Sport.

ПСЖ – Бавария: Эррера эмоционально отреагировал на поражение парижан в финале Лиги чемпионов

Причиной такого решения является просьба главного тренера парижан Томаса Тухеля о маленькой паузе для восстановления после финала Лиги чемпионов. Таким образом ПСЖ начнет свои выступления в Лиге 1 сезона 2020/21 аж 10 сентября в 22:00 на стадионе Боллар-Делесис. К слову, подопечные Тухеля пропустили дубютний тур французского первенства из-за участие в самом престижном турнире Европы.

Напомним, ПСЖ минимально уступил Баварии (0:1) в финале Лиги чемпионов. Единственный гол в активе Кингсли Комана.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів