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Ланс – ПСЖ: Лига 1 перенесла поединок по просьбе Тухеля

13:26 - Читати українською
Ланс – ПСЖ: Лига 1 перенесла поединок по просьбе Тухеля
Ди Мария в финале ЛЧ / Твиттер ПСЖ

Матч второго тура чемпионата Франции не состоится в ранее установленное время.

 

Поединок Ланс – ПСЖ перенесено з субботы 29 августа на четверг 10 сентября, сообщает RMC Sport.

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Причиной такого решения является просьба главного тренера парижан Томаса Тухеля о маленькой паузе для восстановления после финала Лиги чемпионов. Таким образом ПСЖ начнет свои выступления в Лиге 1 сезона 2020/21 аж 10 сентября в 22:00 на стадионе Боллар-Делесис. К слову, подопечные Тухеля пропустили дубютний тур французского первенства из-за участие в самом престижном турнире Европы.

Напомним, ПСЖ минимально уступил Баварии (0:1) в финале Лиги чемпионов. Единственный гол в активе Кингсли Комана.

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Лига чемпионов Франция Томас Томас Тухель Ланс - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Ланс Ланс
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