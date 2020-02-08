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ПСЖ принял решение относительно будущего Мбаппе

11:32 98 Читати українською
ПСЖ принял решение относительно будущего Мбаппе
Килиан Мбаппе / AFP

ПСЖ не хочет прощаться со звездным форвардом Килианом Мбаппе несмотря на его конфликт с наставником Томасом Тухелем.

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи дал понять представителям Мбаппе, что не собирается продавать игрока в ближайшее время, информирует Marca.

Мбаппе отказался просить прощения у Тухеля – руководство ПСЖ взволновано поведением игрока

Конфликт с Томасом Тухелем также не станет причиной ухода звездного француза. Единственное, за что ПСЖ будет вынужден продать Мбаппе – если нападающий продолжит отклонять предложения продлить контракт, который рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Мбаппе был недоволен заменой в матче против Монпелье и демонстративно покидал поле, с откровенным неуважением к решению наставника.

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