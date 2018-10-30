ПСЖ уверенно победил Марсель, Ницца минимально уступила Бордо: 11-й тур Лиги 1, матчи воскресенья

Состоялись заключительные поединки 11-го тура чемпионата Франции.

Марсель в родных стенах уступил ПСЖ. Первый тайм прошел в равной борьбе. Команды создали по одному моменту, однако забить не смогли.

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Во втором тайме все изменилось на 62-й минуте, когда на поле появился Мбаппе, который заменил Шупо-Мотинга, а уже через 3 минуты Килиан классно ушел от соперника, вышел один на один с Манданда и точно пробил, открыв счет во встрече.

На 85-й минуте Марсель смог отыграться усилиями Митроглу, однако этот гол не засчитали из-за нарушения правил в атаке. Уже в дополнительное ко второму тайму время Дракслер установил окончательный счет. Парижане провели образцовую контратаку. Немцу осталось только подставить ногу и замкнуть прострел Мбаппе. В итоге 2:0 – победа ПСЖ над Марселем.

В другом матче игрового дня Ницца на выезде обыграла Бордо. Единственный гол во встрече забил Сиприен, который результативно пробил на 54-й минуте матча.

Лига 1: Монако сыграл вничью с Дижоном, Лилль минимально победил Кан

Лига 1, 11-й тур

Бордо – Ницца – 0:1

Гол: Сиприен, 54

Марсель – ПСЖ – 0:2

Голы: Мбаппе 65, Дракслер, 90+4