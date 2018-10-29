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ПСЖ впевнено переміг Марсель, Ніцца мінімально поступилась Бордо: 11-й тур Ліги 1, матчі неділі

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ПСЖ впевнено переміг Марсель, Ніцца мінімально поступилась Бордо: 11-й тур Ліги 1, матчі неділі
ПСЖ впевнено переміг Марсель, Ніцца мінімально поступилась Бордо

Відбулись заключні поєдинки 11-го туру чемпіонату Франції.

Марсель у рідних стінах поступився ПСЖ. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Команди створили по-одному моменту, проте забити не спромоглись.

Суперник Динамо Ренн несподівано програв Реймсу

У другому таймі все змінилось на 62-й хвилині, коли на полі з'явився Мбаппе, який замінив Шупо-Мотінга, а вже через 3 хвилини Кіліан класно втік від суперника, вийшов віч-на-віч із Манданда та точно пробив, відкривши рахунок у зустрічі.

На 85-й хвилині Марсель зміг відігратись зусиллями Мітроглу, проте цей гол не зарахували через порушення правил в атаці. Вже у додатковий до другого тайму час Юліан Дракслер встановив остаточний рахунок. Парижани провели зразкову контратаку. Німцю залишилось лише підставити ногу та замкнути простріл Мбаппе. У підсумку 2:0 – перемога ПСЖ над Марселем.

У іншому маті ігрового дня Ніцца на виїзді обіграла Бордо. Єдиний гол у зустрічі забив Сіпрієн, який результативно пробив на 54-й хвилині матчу.

Ліга 1: Монако зіграв внічию з Діжоном, Лілль мінімально переміг Кан

Ліга 1, 11-й тур

Бордо – Ніцца – 0:1

Гол: Сіпрієн, 54

Марсель – ПСЖ – 0:2

Голи: Мбаппе 65, Дракслер, 90+4

Франція11 турВелодром (Марсель)

Марсель - Парі Сен-Жермен: Неділя 28 жовтня 2018

Марсель
Матч завершено
0 : 2
Парі Сен-Жермен
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