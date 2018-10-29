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Лига 1: Монако сыграл вничью с Дижоном, Лилль минимально победил Кан

27 октября 23:01 37 Читати українською
Лига 1: Монако сыграл вничью с Дижоном, Лилль минимально победил Кан
Тьерри Анри / ФК Монако

В матче 11 тура Лиги 1 Монако дома не смог обыграть Дижон, а Лилль минимально переиграл Кан.

Монако в рамках 11 тура Лиги 1 дома принимал Дижон. По ходу матча подопечные Тьерри Анри уступали со счетом 1:2, но Камиль Глик на 78-й минуте вырвал ничью. "Монегаски" после 11 туров имеют 7 очков и находятся на 19-й строчке в турнирной таблице.

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Лилль на своем поле играл против Кана. Благодаря голу Леау команда с севера Франции одержала минимальную победу и продолжает идти на 2 строчке в турнирной таблице.

Франция. Лига 1, 11 тур

Амьен – Нант – 1:2

Голы: Бодмер, 81 – Боскилья, 15, Сала, 71

Генгам – Страсбур – 1:1

Голы: Бенезе, 6 – Зохи, 88

Незабитый пенальти: Лала (Страсбур), 77

Лилль – Кан – 1:0

Гол: Леау, 56

Монако – Дижон – 2:2

Голы: Хайнрихс, 29, Глик, 78 – Альфонс, 33, Абед, 57

Тулуза – Монпелье – 0:3

Голы: Ляборд, 21, Делор, 21, Самбия, 90+3

Франция11 турЛилль Метрополь (Лилль)

Лилль - Кан: Суббота 27 октября 2018

Лилль
Матч окончен
1 : 0
Кан
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Франция Кан Кан Лилль - Кан Лилль Лилль Тулуза - Монпелье Монако Монако Амьен - Нант Генгам - Страсбур Монако - Дижон Дижон Дижон
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