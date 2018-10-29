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Соперник Динамо Ренн неожиданно проиграл Реймсу

28 октября 18:45 18 Читати українською
Соперник Динамо Ренн неожиданно проиграл Реймсу
Ренн – Реймс / Фото ФК Ренн

В матче 11-го тура чемпионата Франции Реймс уверенно победил Ренн.

Ренн принимал Реймс. Уже в первом тайме гости вышли вперед благодаря точному удару Реми Удина.

Лига 1: Монако сыграл вничью с Дижоном, Лилль минимально победил Кан

После перерыва Удин забил второй мяч, оформив дубль. Таким образом Реймс поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1, а Ренн остается на 13-м месте.

Напомним, Ренн является соперником Динамо в групповом этапе Лиги Европы.

Чемпионат Франции, 11-й тур

Ренн – Реймс – 0:2

Голы: Удине, 16, 53

Франция32 тур

Ренн - Реймс: Суббота 02 апреля 2016

Ренн
Матч окончен
3 : 1
Реймс
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