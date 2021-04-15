ПСЖ установил жесткий дедлайн относительно согласования нового контракта Неймара
Боссы ПСЖ готовят дополнительную порцию мотивации для Неймара перед поединком с Манчестер Сити.
ПСЖ планирует официально объявить о продлении контракта с Неймаром еще до первого поединка (28 апреля) 1/2 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, сообщает L'Equipe.
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Основные детали между сторонами уже согласованы, поэтому руководство парижан рассчитывает вписаться в дедлайн. Новое соглашение о сотрудничестве с 29-летним бразильцем будет рассчитано до 2027-го.
По информации СМИ, на Неймара претендовала Барселона. Напомним, трансфер звездного форварда из каталонского клуба в ПСЖ до сих пор остается рекордным – 222 млн евро.
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