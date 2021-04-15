"Да, я хотел бы стать профессиональным игроком в покер. Это одно из моих любимых занятий. Я чувствую себя очень комфортно и думаю, что смогу путешествовать по миру в поисках различных турниров по покеру. Я всегда хотел участвовать в этом, но не мог из-за футбольной занятости. Когда закончу с футболом, одна из первых целей – посетить несколько крупных покерных турниров.

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Думаю, общей чертой между покером и футболом является фокус. Умение читать игру соперника также очень важно. Сейчас я делаю это на поле – читаю соперника, решаю, когда атаковать, а когда защищаться. В покере то же самое", – цитирует Неймара Goal.

Добавим, что бразильцу всего 29 лет, поэтому покерных побед самого дорогого игрока мира придется подождать.

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