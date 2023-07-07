ПСЖ хочет устроить циничные торги по Мбаппе – упрямство форварда даст толчок большой распродаже
Сага между руководством ПСЖ и Килианом Мбаппе только набирает обороты.
Боссы клуба дали форварду дедлайн для принятия окончательного решения до 31 июля, сообщает Sky Sports.
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Если Мбаппе продлит контракт, то ПСЖ простит все выходки звезды и будет готовиться к еще одному совместному сезону. Если же Килиан до конца будет стоять на своем желании уйти свободным агентом через год, то чемпионы Франции превратят август в месяц "циничных торгов". ПСЖ банально продаст Килиана тому клубу, который предложит больше денег.
Существует вариант бунта нападающего против трансфера в нежелательное место, ведь не секрет, что его приоритетом остается Реал. Катарские боссы предупредили Мбаппе, что тогда на его совести будет масштабная распродажа других игроков и уничтожение перспектив команды, где он провел 6 лет.
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