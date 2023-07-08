ПСЖ продовжує відкрито демонструвати свій намір попрощатися з Кіліаном Мбаппе вже цього літа.

Зірковий нападник раптово зник з плакатів, які чемпіони Франції публікували для майбутніх товариських матчів.

Нещодавно Мбаппе ще був у центрі композиції, "затьмарюючи" Неймара та інших партнерів.

Втім, за останні кілька тижнів 24-річний форвард та бос парижан Нассер Аль-Хелаїфі обмінялися публічними атаками в пресі. Кіліан нібито обіцяв продовжити контракт до 2025 року і піти з ПСЖ лише за серйозні гроші, а насправді ж вирішив тікати вільним агентом у 2024-му. Аль-Хелаїфі поставив ультиматум – підписання нової угоди або продаж вже цього літа.

Тепер Мбаппе зник з постера, який присвячений майбутньому спарингу проти Аль-Насра (25 липня). Вочевидь, ПСЖ вкотре натякнув, що з нинішнім ставленням ніхто не хоче бачити нападника в команді.

ПСЖ хоче влаштувати цинічні торги за Мбаппе – упертість форварда дасть поштовх великому розпродажу