ПСЖ рассматривает вариант с приглашенем полузащитника Михаила Мудрика в случае ухода Неймара, сообщает le10sport.

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Спортивный директор парижан Луиш Кампуш находится под впечатлением от игры полузащитника сборной Украины и видит в нем преемника бразильской звезды. В лагере чемпиона Франции понимают, что выдержать конкуренцию в борьбе за Мудрика будет крайне тяжело – за украинцем уже гоняется с десяток топ-клубов Европы – но твердо настроены бороться за футболиста до конца.

Напомним, об интересе к Михаилу ранее заявляли Арсенал, Брайтон, Брентфорд, Эвертон, Ньюкасл, Байер, Ювентус, Аталанта, Рома, Аякс и другие. В текущем сезоне 21-летний футболист провел за Шахтер 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

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