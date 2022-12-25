Парижани серйозно зацікавлені у запрошенні 21-річного центрального захисника і готові викупити Саліба наступного літа, стверджує Media Foot.

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Арсенал намагається вмовити гравця продовжити контракт, який спливає через пів року. У лондонців є опція автоматичної пролонгації ще на сезон, але вони хочуть домовитися про угоду на значно більший термін. Саліба поки назустріч не йде.

Ймовірно, француз не забув, що отримував у Арсеналі мало шансів. Лише оренди в Ніццу та Марсель допомогли йому гучно заявити про себе. Минулого літа Саліба повернувся в Арсенал і відразу став незамінним виконавцем у тактичних схемах Мікеля Артети. У нинішньому сезоні зіграв 14 матчів АПЛ, в яких забив 2 голи.

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