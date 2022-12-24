Все идет к тому, что чемпион мира-2022 Лионель Месси продолжит выступления на Парк де Пренс в футболке Пари Сен-Жермен.

Много говорилось о будущем аргентинца, в частности, о переезде в МЛС или возвращении в Барселону, но он уже сделал свой выбор. Лео останется в ПСЖ, утверждает известный журналист Гильем Балаге .

Месси сделал окончательный выбор между ПСЖ и Барселоной – сразу 2 источника подтвердили решение звезды.

Переговоры между спортивным директором парижан Луишем Кампушем и Хорхе Месси продолжались около четырех месяцев. Отец Лионеля также встречался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи, стороны добились принципиального согласия о продолжении сотрудничества.

Капитан сборной Аргентины принял условия, по возвращении из отпуска все должны утвердить официально. Сейчас у чемпиона мира есть контракт, завершающийся летом, но содержащий опцию пролонгации на один год. ПСЖ ее активировать не хочет, а стремится предложить новый контракт на сезон с возможностью продления еще на один. Заработная плата вырастет.

На решение остаться в Париже повлияла и семья, которая уже адаптировалась и чувствует себя счастливой. Даже сам Месси выглядит гораздо лучше, чем в прошлом году. В первой части клубного сезона он оформил 17 голов и 19 ассистов в 26 матчах.

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