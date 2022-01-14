Нападающий ПСЖ Лионель Месси еще не выходил на поле в 2022 году.

Врачи ПСЖ ожидают возвращения Лионеля Месси к тренировкам в общей группе уже на следующей неделе, сообщает официальный сайт парижан.

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34-летний аргентинец около двух недель провел на самоизоляции из-за COVID-19. Таким образом, следующий матч парижан против Бреста, который запланирован на 15 января, Лионель еще будет вынужден пропустить.

В нынешнем сезоне Месси провел 16 матчей, в которых отличился 6-ю голами и 5-ю ассистами.

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