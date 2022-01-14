Нападник ПСЖ Ліонель Мессі ще не виходив на поле у 2022-му.

Лікарі ПСЖ очікують на повернення Ліонеля Мессі до тренувань у загальній групі вже наступного тижня, повідомляє офіційний сайт парижан.

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34-річний аргентинець близько двох тижнів провів на самоізоляції через COVID-19. Таким чином наступний матч парижан проти Бреста, який запланований на 15 січня, Ліонель ще буде змушений пропустити.

У нинішньому сезоні Мессі провів 16 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 5-ма асистами.

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