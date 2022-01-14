Месси признался о проблемах от коронавируса – выздоровление затянулось
Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал о трудностях, постигших его во время заболевания COVID-19.
"Добрый день! Как вы знаете, у меня был COVID, и я хотел поблагодарить вас за все сообщения, которые получил. Хочу сказать вам, что для выздоровления мне понадобилось больше времени, чем я ожидал.
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Но я почти вылечился и действительно с нетерпением жду возможности вернуться на поле. В эти дни я тренировался, чтобы выложиться на 100%. В этом году нас ждут очень хорошие испытания, и, надеюсь, очень скоро мы снова увидимся. Спасибо!!!" – написал Месси в Instagram.
Напомним, что аргентинец еще не играл в 2022 году. В текущем сезоне Лионель провел 16 матчей, в которых оформил 6 голов и 5 ассистов.
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