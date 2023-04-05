ПСЖ планирует провести кадровую чистку летом. Лео Месси вряд ли останется в команде. Его отъезд позволит парижанам разгрузить зарплатную ведомость. Но на этом руководство столичного клуба останавливаться не хочет.

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Как сообщает Le Parisien, ПСЖ хотел бы продать еще и Неймара. Нападающий больше времени проводит в лазарете, чем на поле, и часто пропускает важные для команды матчи. Отмечается, что продажа бразильца была одним из условий продления контракта с Килианом Мбаппе. Отношения между двумя футболистами ухудшились, и в этом сезоне даже были конфликты на поле.

Однако полноценному трансферу может помешать состояние здоровья Неймара. Руководство ПСЖ опасается, что бразилец не пройдет медицинское обследование в новом клубе из-за проблем с голеностопными суставами обеих ног.

В феврале Неймар снова получил повреждение, требующее хирургического вмешательства. Таким образом, он не сыграет за ПСЖ до конца сезона. Контракт бразильца с французским клубом действует до 2027 года. В этом сезоне форвард забил 13 голов и отдал 11 голевых передач в 20 матчах Лиги 1.

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