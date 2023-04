Находясь в процессе восстановления после травмы, форвард ПСЖ Неймар провёл часть вторника за игрой в онлайн-казино. Поскольку каждая игра транслируется в Twitch, сторонние наблюдатели могли смотреть, как форвард ПСЖ просаживает свои деньги.

У Неймара есть потенциал стать профессиональным игроком в покер, – источник

Согласно Globo, Неймар сделал ставку в размере 1 миллиона евро. 31-летнему форварду в этот день явно не везло, особенно в рулетке. Постепенно сумма его кошелька уменьшалась, и в какой-то момент на счету бразильца денег не осталось вовсе.

Именно в тот момент Неймар притворился, что плачет – проигрыш миллиона евро его развеселил, и он включил в этот момент музыку из фильма Титаник (речь идёт о композиции Celine Dione – My Heart Will Go On, – Футбол 24).

Ранее профессиональные игроки в покер отмечали, что у Неймара есть потенциал стать профессиональным игроком в этом виде спорта.

"Шевченко був моїм героєм": Хвіча підтримав Україну, закохав Неаполь та легенду Реала і потрапив на пачку презервативів