ПСЖ планує провести кадрову чистку влітку. Лео Мессі навряд залишиться в команді. Його від'їзд дозволить парижанам розвантажити зарплатну відомість. Але на цьому керівництво столичного клубу зупинятися не хоче.

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Як повідомляє Le Parisien, ПСЖ хотів би продати ще й Неймара. Нападник більше часу проводить в лазареті, ніж на полі, й часто пропускає важливі для команди матчі. Зазначається, що продаж бразильця був однією з умов продовження контракту з Кіліаном Мбаппе. Відносини між двома футболістами погіршилися, і в цьому сезоні навіть були конфлікти на полі.

Однак повноцінному трансферу може перешкодити стан здоров'я Неймара. Керівництво ПСЖ побоюється, що бразилець не пройде медичне обстеження в новому клубі через проблеми гомілкостопних суглобів обох ніг.

У лютому Неймар знов отримав пошкодження, яке потребувало хірургічного втручання. Таким чином, він не зіграє за ПСЖ до кінця сезону. Контракт бразильця з французьким клубом діє до 2027 року. Цього сезону форвард забив 13 голів і віддав 11 гольових передач у 20 матчах Ліги 1.

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