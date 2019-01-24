ПСЖ сделал предложение Зениту в 40 млн евро за Паредеса

Полузащитник Зенита Леандро Паредес может вскоре стать игроком ПСЖ.

Зенит получил предложение в 40 млн евро за своего полузащитника Леандро Паредеса, сообщает goal.com.

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На аргентинца также претендует лондонский Челси, который ищет замену Сеску Фабрегасу после перехода испанца в Монако.

ПСЖ хочет найти опорного хавбека, и клуб уже связывали с такими исполнителями, как Идрисса Гуйе, Абдулай Дукуре и Юлиан Вайгль.

Леандро Паредес в сезоне 2018/19 может выиграть первый трофей из Санкт-петербуржцы, ведь "сине-бело-голубые" после осенней части сезона лидируют в турнирной таблице РПЛ.

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