ПСЖ зробив пропозицію Зеніту у 40 млн євро щодо Паредеса

Півзахисник Зеніта Леандро Паредес може невдовзі стати гравцем ПСЖ.

Зеніт отримав пропозицію у 40 млн євро за свого півзахисника Леандро Паредеса, повідомляє goal.com.

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На аргентинця також претендує лондонський Челсі, який шукає заміну Сеску Фабрегасу після переходу іспанця в Монако.

ПСЖ хоче знайти опорного хавбека, і клуб вже пов'язували з такими виконавцями, як Ідрісса Гуйє, Абдулай Дукуре та Юліан Вайгль.

Леандро Паредес у сезоні 2018/19 може виграти перший трофей із Санкт-Петербуржцями, адже "синьо-біло-блакитні" після осінньої частини сезону лідирують в турнірній таблиці РПЛ.

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