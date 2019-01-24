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ПСЖ зробив пропозицію Зеніту у 40 млн євро щодо Паредеса

09:27 268 Читать на русском
ПСЖ зробив пропозицію Зеніту у 40 млн євро щодо Паредеса
Леандро Паредес / ФК Зеніт

Півзахисник Зеніта Леандро Паредес може невдовзі стати гравцем ПСЖ.

Зеніт отримав пропозицію у 40 млн євро за свого півзахисника Леандро Паредеса, повідомляє goal.com.

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На аргентинця також претендує лондонський Челсі, який шукає заміну Сеску Фабрегасу після переходу іспанця в Монако.

ПСЖ хоче знайти опорного хавбека, і клуб вже пов'язували з такими виконавцями, як Ідрісса Гуйє, Абдулай Дукуре та Юліан Вайгль.

Леандро Паредес у сезоні 2018/19 може виграти перший трофей із Санкт-Петербуржцями, адже "синьо-біло-блакитні" після осінньої частини сезону лідирують в турнірній таблиці РПЛ.

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Теги
Трансфери Франція Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Трансфери Зеніта Леандро Паредес Леандро Паредес Зеніт Зеніт
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