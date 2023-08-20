В субботу состоялись два поединка 2-го тура Лиги 1, в которых приняли участие ПСЖ и Лион. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2023/24, 2-й тур

Лион – Монпелье – 1:4

Голы: Ляказетт, 69 – Норден, 20, Аль-Тамари, 39, 66, Адамс, 89

Удаления: Ляказетт, 80 (Лион)

Тулуза – ПСЖ – 1:1

Голы: Абухлаль, 87, (пен.) – Мбаппе, 62, (пен.)

Лион продолжает провальный старт чемпионата. "Ткачи" проиграли уже второй матч – на этот раз их разбил Монпелье. Норден открыл счет на 20 минуте, а Аль-Тамари удвоил преимущество под занавес тайма. Он же оформил дубль на 66-й минуте, но Ляказетт быстро отквитал один мяч. Впрочем, экс-форвард Арсенала был удален на 80 минуте, а Адамс добил Лион на 89 минуте.

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ПСЖ тоже продолжает неудачное начало первенства. Несмотря на перемирие боссов парижан с Мбаппе, Килиан остался на скамейке запасных. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва на поле появились Мбаппе и Дембеле. Именно Килиан заработал 11-метровый, который же сам и реализовал. Однако, Тулуза ответила фавориту той же монетой – Абухлаль на 87-ой забил с пенальти и спас ничью для Тулузы.

Таким образом, Лион опустился на последнее место с 0 очков и разницей мячей -4. ПСЖ разместился в середине таблицы – 8 строчка и 2 пункта.

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