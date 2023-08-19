Марсель не зумів переграти в Метц у другому турі Ліги 1. Результат зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 2 тур

Метц – Марсель – 2:2

Голи: Сабалі, 66, Мікаутадзе 71 – Согло, 14, Вітінья, 82

Український півзахисник Руслан Маліновський не брав участі у виїзному матчі Марселя проти Метца, оскільки завершує свій перехід в Дженоа.

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Перший небезпечний момент підопічні Марселіно створили вже на 2 хвилині. Після удару Сарра м'яч влучив у поперечину. Марсель продовжив тиснути на суперника, що призвело до гола на 14 хвилині. За провансальців відзначився вихованець клубу Емран Согло, який став наймолодшим бомбардиром з часів Саміра Насрі.

18 - À 18 ans et 38 jours, Emran Soglo est devenu le plus jeune joueur de Marseille à marquer en Ligue 1 depuis Samir Nasri le 11 janvier 2005 à Lille (17 ans et 199 jours). Minot. #FCMOM pic.twitter.com/CC2jurGBdm — OptaJean (@OptaJean) August 18, 2023

До перерви Марсель провів ще кілька небезпечних атак, однак голкіпер "гранатових" Укіджа неймовірними сейвами рятував свою команду. Забити вдалося в компенсований час до першого тайму, втім, гол Обамеянга арбітр скасував через офсайд.

Другий тайм команди розпочали активно. На 52 хвилині Валентен Ронж'є відправив м'яч у ворота, але VAR знову втрутився в справу і скасував вже другий гол Марселя. Через невеликий проміжок часу Метц зрівняв рахунок. На 59 хвилині підопічні Болоні залишилися у меншості. Попри вилучення, саме "гранатові" змогли вийти вперед. Гол у свій актив записав грузинський нападник Жорж Мікаутадзе. Втримати переможний рахунок Метцу не вдалося. Завдяки Вітіньї Марсель зміг взяти бодай один бал. У підсумку матч завершився внічию 2:2.

Команда Марселіно залишається на першому місці з 4 очками, а "гранатові" перемістилися на 13 сходинку, набравши один пункт.

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