В суботу відбулись два поєдинки 2-го туру Ліги 1, в яких взяли участь ПСЖ та Ліон. Читайте звіт про зустрічі на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2023/24, 2-й тур

Ліон – Монпельє – 1:4

Голи: Ляказетт, 69 – Норден, 20, Аль-Тамарі, 39, 66, Адамс, 89

Вилучення: Ляказетт, 80 (Ліон)

Тулуза – ПСЖ – 1:1

Голи: Абухлаль, 87, (пен.) – Мбаппе, 62, (пен.)

Ліон продовжує провальний старт чемпіонату. "Ткачі" програли вже другий матч – цього разу їх розбив Монпельє. Норден відкрив рахунок на 20 хвилині, а Аль-Тамарі подвоїв перевагу під завісу тайму. Він же оформив дубль на 66-й хвилині, але Ляказетт швидко відквитав один м'яч. Втім, екс-форвард Арсенала був вилучений на 80 хвилині, а Адамс добив Ліон на 89 хвилині.

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ПСЖ теж продовжує невдалий початок першості. Попри перемир'я босів парижан з Мбаппе, Кіліан залишився на лаві запасних. Перший тайм пройшов без голів, а по перерві на полі з'явились Мбаппе та Дембеле. Саме Кіліан заробив 11-метровий, який же сам і реалізував. Проте, Тулуза відповіла фавориту тою ж монетою – Абухлаль на 87-ій забив з пенальті та врятував нічию для Тулузи.

Таким чином, Ліон опустився на останнє місце з 0 очок і різницею м'ячів -4. ПСЖ розмістився в середині таблиці – 8 рядок і 2 пункти.

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