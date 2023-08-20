ПСЖ з Мбаппе вдруге не зміг перемогти, Ліон опустився на самісіньке дно
В суботу відбулись два поєдинки 2-го туру Ліги 1, в яких взяли участь ПСЖ та Ліон. Читайте звіт про зустрічі на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції 2023/24, 2-й тур
Ліон – Монпельє – 1:4
Голи: Ляказетт, 69 – Норден, 20, Аль-Тамарі, 39, 66, Адамс, 89
Вилучення: Ляказетт, 80 (Ліон)
Тулуза – ПСЖ – 1:1
Голи: Абухлаль, 87, (пен.) – Мбаппе, 62, (пен.)
Ліон продовжує провальний старт чемпіонату. "Ткачі" програли вже другий матч – цього разу їх розбив Монпельє. Норден відкрив рахунок на 20 хвилині, а Аль-Тамарі подвоїв перевагу під завісу тайму. Він же оформив дубль на 66-й хвилині, але Ляказетт швидко відквитав один м'яч. Втім, екс-форвард Арсенала був вилучений на 80 хвилині, а Адамс добив Ліон на 89 хвилині.
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ПСЖ теж продовжує невдалий початок першості. Попри перемир'я босів парижан з Мбаппе, Кіліан залишився на лаві запасних. Перший тайм пройшов без голів, а по перерві на полі з'явились Мбаппе та Дембеле. Саме Кіліан заробив 11-метровий, який же сам і реалізував. Проте, Тулуза відповіла фавориту тою ж монетою – Абухлаль на 87-ій забив з пенальті та врятував нічию для Тулузи.
Таким чином, Ліон опустився на останнє місце з 0 очок і різницею м'ячів -4. ПСЖ розмістився в середині таблиці – 8 рядок і 2 пункти.
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