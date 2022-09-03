Во время тренировки футболисты парижан играли в рондо. Мяч нужно было забрать у Месси, Неймара, Мбаппе, Рамоса и Маркиньоса. Пытался это сделать именно Верратти.

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Противостоять таким мастерам всегда непросто, а они еще использовали главную слабость миниатюрного итальянца. Когда мяч подняли вверх, Марко со своими 165 сантиметрами роста выглядел беспомощно.

Напомним, Верратти вот уже 10 лет защищает цвета ПСЖ. За это время полузащитник провел почти четыреста матчей, в которых забил 11 голов и отдал 60 ассистов.