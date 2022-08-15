Килиан Мбаппе и Неймар совсем испортили отношения. До открытого конфликта еще не дошло, но француз требует, чтобы конкурента продали. Бразилец же высмеивает привилегированное положение 22-летнего одноклубника.

Мбаппе попросил ПСЖ продать Неймара – звезды окончательно побили горшки

По информации L’Équipe, ПСЖ хочет помирить футболистов. Для этого будет организована встреча, где должны присутствовать Неймар, Мбаппе, Кристоф Гальтье и Луиш Кампуш (спортивный директор). Клуб очень хочет, чтобы общий язык удалось найти, и форварды продолжили играть в одной команде.

К слову, в сезоне 2022/23 Неймар является главной звездой ПСЖ – 5 голов и 3 ассиста в 3-х поединках. В активе Мбаппе один гол, но француз сыграл только один матч.

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