Кіліан Мбаппе та Неймар зовсім зіпсували стосунки. До відкритого конфлікту ще не дійшло, але француз вимагає, щоб конкурента продали. Натомість бразилець висміює привілейоване становище 22-річного одноклубника.

Мбаппе попросив ПСЖ продати Неймара – зірки остаточно побили горщики

За інформацією L’Équipe, ПСЖ хоче помирити футболістів. Для цього буде організована зустріч, де повинні бути присутніми Неймар, Мбаппе, Крістоф Гальтьє та Луїш Кампуш (спортивний директор). Клуб дуже хоче, щоб спільну мову таки вдалося знайти і форварди продовжили грати в одній команді.

До слова, у сезоні 2022/23 Неймар наразі є головною зіркою ПСЖ – 5 голів та 3 асисти у 3-х поєдинках. В активі Мбаппе один гол, але француз зіграв тільки один матч.

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