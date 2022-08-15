Матч второго тура чемпионата Франции ПСЖ – Монпелье (5:2) запомнился эмоциями Килиана Мбаппе и Неймара. Француз возмутился, что ему не пасовали, и устроил истерику на поле, а после игры бразилец в соцсетях добавил огня, лайкнув сообщение о привилегированном статусе Мбаппе.

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Килиан еще раз попросил у руководства ПСЖ продать Неймара. Француз настаивает на трансфере одноклубника уже несколько месяцев – с момента подписания нового контракта. В последнее время напряжение между обеими звездами значительно выросло. Об этом сообщил журналист Роман Молина в Twitter. Позже информацию подтвердил GFFN.

Мбаппе с Неймаром перестали быть друзьями. Килиан не отрицает, что опыт игры с бразильцем многое ему дал, однако сейчас французский форвард хочет учиться у Лионеля Месси. Неймар узнал, что Мбаппе хочет его ухода – это тоже послужило причиной ухудшения отношений между футболистами.

Оба нападающих присоединились к ПСЖ летом 2017-го и имеют длительные контракты с клубом. Ранее Килиан Мбаппе был близок к переходу в Реал, но остался в столице Франции. Местные СМИ сообщали, что после подписания нового контракта чемпион мира получил ряд привилегий – в частности, определенное влияние на трансферную политику клуба.

К слову, в сезоне 2022/23 Неймар является главной звездой ПСЖ – 5 голов и 3 ассиста в 3-х поединках. В активе Мбаппе один гол, но француз сыграл только один матч.

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