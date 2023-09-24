Франция. Лига 1, 6 тур

Метц – Страсбург – 0:1

Гол: Диарра, 83

Гавр – Клермон – 2:1

Голы: Аллиуи, 4, Байо, 7 – Конате, 45+1

Ланс – Тулуза – 2:1

Голы: Саид, 45+1, Гилявоги, 84 – Пинья, 33

Монпелье – Ренн – 0:0

ПСЖ – Марсель – 4:0

Голы: Хакими, 8, Коло Муани, 37, Рамуш, 47, 89

В центральном матче тура ПСЖ легко разобрался с Марселем. Хакими быстрым голом открыл счет, забив со штрафного в стиле Месси. Второй мяч также создал Ашраф – после его удара в штангу и рикошета от голкипера отличился Коло Муани.

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Новички Парижа завершили разгром. Рамуш замкнул подачу Дембеле и снял все вопросы об итоге Ле Классика. Португалец вышел вместо Мбаппе. Килиан еще в первом тайме подвернул левую ногу, долго пытался играть через боль, но в конце концов попросил замену.

Это единственный негатив хозяев сегодня. В конце встречи Коло Муани со своей половины убежал в контратаку и выкатил под гол Рамушу. ПСЖ набрал 11 очков и поднялся на 4 место. У Марселя – 9 баллов и 7 строчка.

Ланс одержал первую победу в сезоне, дожав Тулузу. Действующий вице-чемпион до сих пор находится в зоне вылета рядом с Лионом. На последнем месте – Клермон, проигравший Гавру. Страсбург без Соболя переиграл Метц и оказался в зоне еврокубков.