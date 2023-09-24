Франція. Ліга 1, 6 тур

Метц – Страсбур – 0:1

Гол: Діарра, 83

Гавр – Клермон – 2:1

Голи: Алліуї, 4, Байо, 7 – Конате, 45+1

Ланс – Тулуза – 2:1

Голи: Саїд, 45+1, Гілявогі, 84 – Пінья, 33

Монпельє – Ренн – 0:0

ПСЖ – Марсель – 4:0

Голи: Хакімі, 8, Коло Муані, 37, Рамуш, 47, 89

У центральному матчі туру ПСЖ легко розібрався з Марселем. Хакімі швидким голом відкрив рахунок, забивши зі штрафного в стилі Мессі. Другий м'яч також створив Ашраф – після його удару в стійку та рикошету від голкіпера відзначився Коло Муані.

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Новачки Парижа довершили розгром. Рамуш замкнув подачу Дембеле та зняв усі питання про підсумок Ле Классіка. Португалець вийшов замість Мбаппе. Кіліан ще в першому таймі підвернув ліву ногу, довго намагався грати через біль, але зрештою попросив заміну.

Це єдиний негатив господарів у сьогоднішній вечір. Наприкінці зустрічі Коло Муані з власної половини втік в контратаку та викотив під гол Рамушу. ПСЖ набрав 11 очок і підійнявся на 4 місце. У Марселя – 9 балів і 7 сходинка.

Ланс здобув першу перемогу в сезоні, дотиснувши Тулузу. Чинний віцечемпіон досі перебуває в зоні вильоту поруч з Ліоном. На останньому місці – Клермон, який програв Гавру. Страсбур без Соболя переграв Метц і опинився зоні єврокубків.