ПСЖ разгромил Кан в дебютном матче Буффона в Лиге 1

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Тите начинает революцию в сборной Бразилии – 6-7 новых имен на сентябрь и немного об Украине
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Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для ШалькеГермания — 12 авг 179
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Арсенал – Манчестер Сити: первый провал Эмери, Озилу пора в Турцию, роскошный чемпион и СтерлингАнглия — 12 авг 502
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Ливерпуль – Вест Хэм: "приличный Ярмоленко", поступок Салаха, судейский прокол и заявка на чемпионствоАнглия — 12 авг 1584
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Арсенал – Манчестер Сити: стартовые составы команд – Зинченко вне заявкиАнглия — 12 авг 160
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