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ПСЖ разгромил Кан в дебютном матче Буффона в Лиге 1

00:25 28 Читати українською
ПСЖ разгромил Кан в дебютном матче Буффона в Лиге 1
ПСЖ розгромив Кан

ПСЖ в первом туре Лиги 1 не оставил шансов Кану.

"Парижане" стартовали в Лиге 1 с уверенной победы над Каном со счетом 3:0. Матч проходил на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Хозяевам поля удалось забить быстрый гол. Уже на 10-й минуте матч мяч в ворота Кана забил Неймар. На 35 минуте преимущество "парижан" удвоил Рабйо, который нанес точный удар после передачи Ди Марии.

Рабйо рискует остаться без футбола на целый год из-за желания перейти в Барселону

Довершил разгром Кана 18-летний Тимоти Веа, который вышел вместо Неймара на 82 минуте, а уже на 89-й праздновал забитый гол.

К слову, в этом матче дебютировал в чемпионате Франции 40-летний голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон.

Чемпионат Франции. 1-й тур

ПСЖ – Кан – 3:0

Голы: Неймар, 10 Рабйо, 35, Веа 89

Франция1 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Кан: Воскресенье 12 августа 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
3 : 0
Кан
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