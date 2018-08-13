ПСЖ разгромил Кан в дебютном матче Буффона в Лиге 1

ПСЖ в первом туре Лиги 1 не оставил шансов Кану.

"Парижане" стартовали в Лиге 1 с уверенной победы над Каном со счетом 3:0. Матч проходил на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Хозяевам поля удалось забить быстрый гол. Уже на 10-й минуте матч мяч в ворота Кана забил Неймар. На 35 минуте преимущество "парижан" удвоил Рабйо, который нанес точный удар после передачи Ди Марии.

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Довершил разгром Кана 18-летний Тимоти Веа, который вышел вместо Неймара на 82 минуте, а уже на 89-й праздновал забитый гол.

К слову, в этом матче дебютировал в чемпионате Франции 40-летний голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон.

Чемпионат Франции. 1-й тур

ПСЖ – Кан – 3:0

Голы: Неймар, 10 Рабйо, 35, Веа 89