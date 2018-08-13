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ПСЖ розгромив Кан у дебютному матчі Буффона в Лізі 1

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ПСЖ розгромив Кан у дебютному матчі Буффона в Лізі 1
ПСЖ розгромив Кан

ПСЖ у першому турі Ліги 1 не залишив шансів Кану.

"Парижани" стартували у Лізі 1 з впевненої перемоги над Каном з рахунком 3:0. Матч відбувався на стадіоні Парк де Пренс у Парижі.

Господарям поля вдалось забити швидкий гол. Вже на 10-й хвилині матч м'яч у ворота Кана забив Неймар. На 35 хвилині перевагу "парижан" подвоїв Рабйо, який завдав точний удар після передачі Ді Марії.

Рабйо ризикує залишитись без футболу на цілий рік через бажання перейти в Барселону

Довершив розгром Кана 18-річний Тімоті Веа, який вийшов замість Неймара на 82 хвилині, а вже на 89-й святкував забитий гол.

До слова, у цьому матчі дебютував у чемпіонаті Франції 40-річний голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон.

Чемпіонат Франції. 1-й тур

ПСЖ – Кан – 3:0

Голи: Неймар, 10, Рабйо, 35, Веа 89

Франція1 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Кан: Неділя 12 серпня 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
3 : 0
Кан
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Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Кан Кан Франція Парі Сен-Жермен - Кан
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