Центральный защитник ПСЖ и сборной Бразилии Маркиньос согласился продлить контракт с парижским клубом, информирует Le Parisien.

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"Мы хорошо продвинулись в переговорах. Надеюсь, все произойдет как можно скорее", – отметил бразилец.

Сообщается, сторонам осталось урегулировать несколько деталей – таких, как срок действия его нового контракта. Сейчас между клубом и агентом игрока ведутся переговоры по поводу того, будет ли новый контракт Маркиньоса действовать до лета 2026 года или же до лета 2027 года.

Ранее ПСЖ продлил контракт с Марко Верратти до лета 2026 года.

Маркиньос защищает цвета ПСЖ с 2013 года. С тех пор он сыграл за команду 386 матчей и стал её капитаном.

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