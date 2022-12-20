"Чемпионат мира 2022 года подошел к концу. Несколько дней прошло с самого печального момента в моей жизни. Я по-прежнему не могу понять, как так получилось, и не могу подобрать слова, чтобы описать печаль, чувство позора и количество вопросов, которые у меня тогда возникли… Я провел некоторое время вдали от соцсетей и всего, что напоминает мне об этом, но теперь решил выложить эти фотографии.

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Семья, друзья и время помогли мне восстановиться после этого сложного момента. Шрам останется со мной навсегда, и я буду нести ответственность за это. Я нацелен вернуться как можно быстрее и сделать так, чтобы все, кто болел за нас и страдал из-за меня, гордились, испытывали радость и положительные эмоции! Я очень горд, что был частью этой сборной. К сожалению, результат получился не таким, как мы мечтали.

От всего сердца спасибо реальным и виртуальным друзьям, которые писали сообщения, думали обо мне и направляли в мою сторону положительную энергию. Я получил столько прекрасных сообщений, и вы просто не представляете, как это мне помогло! Если бог послал мне это испытание, я справлюсь с ним и буду двигаться дальше! Пора идти вперед. Жизнь продолжается, возникают новые цели. Вперед! Сейчас я чувствую себя обновленным и готовым к этому! Я люблю тебя, Бразилия", – написал Маркиньос на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, подопечные Тите вылетели в 1/4 финала ЧМ-2022, уступив Хорватии в послематчевой лотереи. Маркиньос не реализовал решающий пенальти, попав в штангу.

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