Центральний захисник ПСЖ та збірної Бразилії Маркіньйос погодився продовжити контракт із паризьким клубом, інформує Le Parisien.

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"Ми добре просунулися в переговорах. Сподіваюся, все відбудеться якнайшвидше", – зазначив бразилець.

Повідомляється, що сторонам залишилося врегулювати кілька деталей – таких, як термін дії його нового контракту. Зараз між клубом та агентом гравця ведуться переговори з приводу того, чи буде новий контракт Маркіньоса діяти до літа 2026 року чи до літа 2027 року.

Раніше ПСЖ продовжив контракт з Марко Верратті до літа 2026 року.

Маркіньйос захищає кольори ПСЖ з 2013 року. З того часу він зіграв за команду 386 матчів і став її капітаном.

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