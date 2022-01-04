Нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе не будет в Реале зимой.

Реал не будет предпринимать никаких попыток подписать Килиана Мбаппе во время зимнего трансферного окна, несмотря на слухи о предложении в 50 млн евро, сообщает El Chiringuito.

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С другой стороны, Килиан также настроен остаться в ПСЖ, чтобы летом покинуть парижский клуб с историческим "золотом" Лиги чемпионов и присоединиться к мадридцам на правах свободного агента.

Напомним, контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до июля 2022 года. В 1/8 финала ЛЧ ПСЖ встретится с Реалом.

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