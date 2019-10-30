ПСЖ продлил контракт с Верратти

Пари Сен-Жермен официально объявил о продлении контракта с МАрко Верратти.

Предыдущий контракт игрока сборной Италии с французским клубом действовал до лета 2021-го года. Стороны решили продолжить сотрудничество до 2024-го, информирует официальный сайт парижского клуба.

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Напомним, Верратти перешел в ПСЖ летом 2012 года из Пескары за 12 миллионов евро. В этом сезоне итальянец сыграл 9 матчей в Лиге 1 и 3 в Лиге чемпионов.

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