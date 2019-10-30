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ПСЖ продовжив контракт з Верратті

30 жовтня 22:38 275 Читать на русском
ПСЖ продовжив контракт з Верратті
Марко Верратті / Eurosport

Парі Сен-Жермен офіційно оголосив про продовження контракту з Марко Верратті.

Попередній контракт гравця збірної Італії з французьким клубом діяв до літа 2021-го року. Сторони вирішили продовжити співпрацю до 2024-го, інформує офіційний сайт паризького клубу.

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Нагадаємо, Марко Верратті перейшов у ПСЖ влітку 2012-го року з Пескари за 12 мільйонів євро. У цьому сезоні італієць зіграв 9 матчів у Лізі 1 і 3 у Лізі чемпіонів.

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Марко Верратті Марко Верратті ПСЖ ПСЖ Франція
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