ПСЖ не соответствует уровню Неймара, – Ривалдо

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо считает, что его соотечественнику Неймару стоит покинуть Пари Сен-Жермен.

"ПСЖ – замечательный клуб, но он не соответствует уровню Неймара. Именно поэтому он хотел покинуть Париж летом. Мне кажется, что в мире не так много по-настоящему великих клубов, которые соответствуют уровню его таланта. Это Реал и Барселона, несколько клубов из Англии и, пожалуй, один из Германии. Неймару нужен клуб, который имеет большую историю в Лиге чемпионов.

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Его много критикуют, поэтому он расстроен. Чтобы стало легче, ему нужно выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира со сборной Бразилии, или "Золотой мяч". Он ошибся, когда покинул Барселону и перешел в ПСЖ. Но ему только 27 лет, у него еще есть время. Я верю, что в ближайшее время он перейдет в великий клуб и станет лучшим футболистом мира", – цитирует обладателя "Золотого мяча"-1999 Sky Sports.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. В составе парижского клуба бразилец дважды побеждал в чемпионате Франции. В этом году Неймар не попал в список 30 претендентов на "Золотой мяч".

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