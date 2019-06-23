ПСЖ приготовил огромную сумму за Николя Пепе

Николя Пепе, который защищает цвета Лилля, имеет высокие шансы продолжить карьеру в Париже.

Руководство ПСЖ всерьез намерено подписать главное открытие Лиги 1 прошлого сезона – Николя Пепе, сообщает Le10sport.

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24-летний атакующий хавбек должен стать достойной заменой Неймару, который, вероятно, покинет лагерь парижан в ближайшее время.

Боссы действующего чемпиона Франции приготовили для Лилия 85 млн евро за ивуарийца. На игрока также охотятся другие европейские гранды, среди которых: Атлетико, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне Лиги 1 Пепе провел 38 матчей, в которых отметился 22-мя голами и 11-ю ассистами.

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