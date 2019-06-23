Интер дает 90 млн евро за Пепе – Атлетико может перехватить лидера Лилля

Вингер французского Лилля Николя Пепе попал в сферу интересов миланского Интера. Также на него претендует мадридский Атлетико.

"Нерадзурри" предложили за ивуарийца 90 млн евро с учетом бонусов. Об этом сообщает France Football.

Харт может оказаться в Лилле

Пепе должен усилить атакующую линию Интера, который в конце сезона 2018/19 едва не потерял место в зоне Лиги чемпионов. Мнение вингера относительно возможного трансфера пока неизвестна. Также в борьбу за лидера атак "догов" якобы готов включиться мадридский Атлетико, ищущий замену Антуану Гризманну.

В прошлом сезоне Николя Пепе в Лиге 1 провел 38 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19