toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

ПСЖ приготував шалену суму за Ніколя Пепе

20:00 481 Читать на русском
ПСЖ приготував шалену суму за Ніколя Пепе
Ніколя Пепе / Фото ФК Лілль

Ніколя Пепе, який захищає кольори Лілля, має високі шанси продовжити кар'єру в Парижі.

Керівництво ПСЖ має серйозний намір підписати головне відкриття Ліги 1 минулого сезону – Ніколя Пепе, повідомляє Le10sport.

Інтер дає 90 млн євро за Пепе – Атлетіко може перехопити лідера Лілля

24-річний атакувальний хавбек повинен стати гідною заміною Неймару, який, ймовірно, покине табір парижан найближчим часом.

Боси чинного чемпіона Франції приготували для Лілля 85 млн євро за івуарійця. На гравця також полюють інші європейські гранди, серед яких: Атлетіко, Ліверпул, Манчестер Юнайтед.

В минулому сезоні Ліги 1 Пепе провів 38 матчів, в яких відзначився 22-ма голами та 11-ма асистами.

Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літа

blog_ava
"Платив свої гроші, щоб він не йшов у Динамо чи Шахтар": про чемпіона світу з України говорять від Барселони до Мілана
18:00
8656
Теги
Трансфери Трансфери ПСЖ ПСЖ ПСЖ Лілль Лілль Франція Ніколя Пепе Ніколя Пепе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Катар
22:00
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук