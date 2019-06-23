ПСЖ приготував шалену суму за Ніколя Пепе

Ніколя Пепе, який захищає кольори Лілля, має високі шанси продовжити кар'єру в Парижі.

Керівництво ПСЖ має серйозний намір підписати головне відкриття Ліги 1 минулого сезону – Ніколя Пепе, повідомляє Le10sport.

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24-річний атакувальний хавбек повинен стати гідною заміною Неймару, який, ймовірно, покине табір парижан найближчим часом.

Боси чинного чемпіона Франції приготували для Лілля 85 млн євро за івуарійця. На гравця також полюють інші європейські гранди, серед яких: Атлетіко, Ліверпул, Манчестер Юнайтед.

В минулому сезоні Ліги 1 Пепе провів 38 матчів, в яких відзначився 22-ма голами та 11-ма асистами.

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