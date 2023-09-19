Парижане активно работали над тем, чтобы найти новые команды для игроков, на которых не рассчитывает тренер Луис Энрике. Адбу Диалло и Марко Верратти перешли в Аль-Араби, а Юлиан Дракслер присоединился к Аль-Ахли.

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В целом эти три трансфера принесли ПСЖ около 80 миллионов евро. Эта сумма должна была бы учитываться в отчетности перед УЕФА по финансовому фэйр-плей. Впрочем, эксперты руководящего органа планируют "заморозить" средства, которые получил ПСЖ из Катара.

Как информирует L'Équipe, УЕФА хочет проверить три трансфера парижан, поскольку считает, что сделки совершены между связанными сторонами, а суммы всех контрактов завышены, чтобы сбалансировать счета французского клуба. В ближайшие недели УЕФА тщательно проверит переходы Диалло, Верратти и Дракслера.

За несоблюдение разрешенного дефицита ПСЖ в прошлом году оштрафовали на 65 млн евро (55 млн - условно). Стоит отметить, что парижский клуб принадлежит катарскому фонду Qatar Sports Investments. Он не владеет ни Аль-Ахли, ни Аль-Араби.

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