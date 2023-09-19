Парижани активно працювали над тим, щоб знайти нові команди для гравців, на яких не розраховує тренер Луїс Енріке. Адбу Діалло та Марко Верратті перейшли в Аль-Арабі, а Юліан Дракслер приєднався до Аль-Ахлі.

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Загалом ці три трансфери принесли ПСЖ близько 80 мільйонів євро. Ця сума мала б враховуватися у звітності перед УЄФА щодо фінансового фейр-плей. Втім, експерти керівного органу планують "заморозити" кошти, які отримав ПСЖ з Катару.

Як інформує L'Équipe, УЄФА хоче перевірити три трансфери парижан, оскільки вважає, що угоди здійснені між пов'язаними сторонами, а суми всіх контрактів завищені, щоб збалансувати рахунки французького клубу. Найближчими тижнями УЄФА ретельно перевірить переходи Діалло, Верратті та Дракслера.

За недотримання дозволеного дефіциту ПСЖ минулого року оштрафували на 65 млн євро (55 млн – умовно). Варто зазначити, що паризький клуб належить катарському фонду Qatar Sports Investments. Він не володіє ні Аль-Ахлі, ні Аль-Арабі.

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